Mateta-Milan, il Palace non apprezza: salta per le visite mediche

Il trasferimento di Mateta al Milan sarebbe saltato a causa delle visite mediche non idonee: il Palace bloccato per Strand Larsen

MATETA MILAN VISITE PALACE – Questo matrimonio non s’ha proprio da fare. Tanto, che il trasferimento di Jean Philippe Mateta al Milan può considerarsi ufficialmente saltato. Dal serrato corteggiamento di venerdì, con la chiusura dell’accordo sulla parte economica, fino allo stallo di ieri sui presunti approfondimenti sulle condizioni del ginocchio del centravanti francese, fino alle ulteriori visite mediche effettuate all’orario di pranzo, a Parigi. Cronaca di un altro thriller di mercato a tinte rossonere in cui un latro affare, doppo quello per Victor Boniface in estate, non giunge alle firme per supplementi di controlli sui test fisici degli atleti. E così, il Crystal Palace vede sfumare un affare superiore ai 30 milioni di euro che starebbe facendo definitivamente naufragare anche l’operazione Strand Larsen, attaccante considerato il sostituto del francese nel club londinese.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, lo stop all’operazione avrebbe lasciato interdetto il club londinese. Le trattative per Mateta al Milan e Strand Larsen erano strettamente collegate e, di conseguenza, il Crystal Palace non dovrebbe condurre in porto la trattativa per il centravanti del Wolverhampton sulla base di 50 milioni di sterline. A Milanello, esaurisce la speranza di Allegri di poter contare sull’apporto di un nuovo centravanti che avrebbe fatto davvero comodo in un periodo in cui il parco attaccanti è costellato da infortuni cronici e non, come la pubalgia di Rafael Leao, la borsite di Pulisic e il dito del piede di Fullkrug.

Il mercato del Milan in entrata, stante il fallimento dell’intesa per Mateta a causa di presunti problemi al ginocchio infortunato nel 2019, è da considerarsi chiuso. Nella trasferta di Bologna e per il resto della stagione, dunque, il Mister livornese sarà costretto a fare di necessità virtù.