Mateta, intrigo sull’asse Milan-Juventus: il calciatore ha un accordo

Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, è al centro di un asse di mercato tra Londra, Milano e Torino: sfida Milan- Juventus

MATETA MILAN JUVENTUS – Tra le resistenze del Crystal Palace, club desideroso di mantenere in rosa l’uomo più decisivo e incisivo della squadra, e i desideri dello stesso calciatore di raggiungere la Serie A. In tutto questo, sembra in atto una sfida tra Milan e Juventus per l’assalto decisivo a Philippe Mateta, attaccante francese al centro di numerose voci di radiomercato. Secondo quanto riferito da Foot Mercato, infatti, nella giornata odierna il Diavolo avrebbe presentato un’offerta al club britannico – forte del grande gradimento del classe 1997 alla destinazione, sfociato in un accordo preliminare – incontrando il secco rifiuto dello stessa società londinese. Nel corso degli ultimi giorni, al contempo, il ventinovenne sembrava a un passo da un trasferimento a Torino, sponda bianconera, con il board dirigenziale bianconero già alle prese con il post Dusan Vlahovic, attaccante serbo sempre più lontano dalla Continassa.

Il Crystal Palace, stando a quanto appreso, avrebbe alzato le barricate in difesa del proprio centravanti di 192 centimetri rispedendo al mittente l’offensiva del Milan. Con 10 reti stagionali, Philippe Mateta risulta la pietra miliare dell’attacco di una squadra che ambisce a raggiungere le posizioni europee della classifica della Premier, malgrado un ritmo altalenante in campionato (28 punti totali). Il profilo del ventinovenne riscuote diversi consensi negli ambienti rossoneri e bianconeri, soprattutto in relazione alle tante vicissitudini di mercato che coinvolgono le squadre di Max Allegri e Luciano Spalletti.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Milan e Juventus, duello per Mateta: il Crystal Palace respinge le offensive, ma il contratto…

I due allenatori devono fronteggiare gli infortuni di lungo corso dello stesso Vlahovic e di Santiago Gimenez, senza contare l’apporto non entusiasmante dei vari Openda e Nkunku, attaccanti il cui andamento non convince pienamente i rispettivi staff tecnici. Mateta, da questo punto di vista, avrebbe risolto molti degli enigmi che attanagliano il Diavolo e la Vecchia Signora, ma le resistenze del Crystal Palace starebbero ostacolando i piani dei due club. Una soluzione entro l’estate, in ogni caso, andrebbe trovata anche dalle parti di Londra: il contratto in scadenza nel 2027 non pone il club britannico in una posizione di forza nel valutare il futuro di un attaccante francese pronto al grande e definitivo salto in una big.