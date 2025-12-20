Mastantuono come Nico Paz: il Real pensa al modello Como

Nico Paz, l’esempio che convince il Real Madrid

L’ascesa di Nico Paz in Serie A ha acceso una riflessione profonda in casa Real Madrid. Sotto la guida di Cesc Fàbregas, il talento argentino è diventato uno dei centrocampisti più incisivi del campionato con numeri da leader e una maturità sorprendente. Sei gol e nove assist nella scorsa stagione, già cinque reti e cinque assist in quella attuale: una crescita costante che ha reso il suo ritorno a Chamartín una semplice questione di tempistiche.

La scelta di lasciarlo maturare lontano dal Bernabéu si è rivelata strategica. Nico Paz oggi è un giocatore più completo, capace di prendersi responsabilità e incidere nei momenti chiave.

Franco Mastantuono, talento da proteggere

Il percorso di Franco Mastantuono racconta invece una storia diversa. Arrivato al Real Madrid tra grandi aspettative, il giovane argentino ha faticato a trovare continuità. Minutaggio ridotto, pressione costante e adattamento complesso hanno rallentato il suo sviluppo, senza però intaccarne il talento.

A Valdebebas cresce la convinzione che serva un contesto più adatto, capace di accompagnarlo senza bruciarne le tappe. E qui il caso Nico Paz diventa un riferimento concreto.

Il Como di Cesc Fàbregas come soluzione

Il Como di Cesc Fàbregas si è imposto come ambiente ideale per valorizzare giovani di qualità. Minuti, fiducia e un progetto tecnico chiaro hanno fatto la differenza. Replicare questo modello con Franco Mastantuono è un’ipotesi sempre più concreta.

Un prestito mirato permetterebbe al Real Madrid di tutelare il talento argentino, favorendone la crescita lontano dai riflettori. Una strategia paziente, coerente e già vincente.