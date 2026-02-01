L’Al Sadd continua a pescare dal nostro campionato per rinforzare il reparto arretrato. Dopo aver tentato con insistenza per Alessio Romagnoli, affare saltato a causa della mancanza di tempo necessario per definire l’affare entro la chiusura del mercato qatariota, la squadra di Roberto Mancini ha deciso di puntare con decisione su Adam Masina del Torino.

TORINO-MASINA È FINITA: IL DIFENSORE VA ALL’AL SADD, C’È L’ACCORDO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Stando a quanto riferito da Fantacalcio.it, è arrivata la fumata bianca tra il club granata e l’entourage del giocatore. Le parti hanno infatti raggiunto un’intesa totale per la risoluzione consensuale, ponendo fine con anticipo al contratto che legava il difensore alla società di Urbano Cairo. Il classe ’94, ormai svincolato, è dunque pronto a volare in Qatar per firmare con l’Al Sadd e dare ufficialmente il via a questo nuovo capitolo della sua carriera.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Oltre a “Masina verso l’Al Sadd: risoluzione del contratto col Torino in corso” leggi anche: