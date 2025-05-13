Marusic, futuro incerto: la Lazio valuta il rinnovo al ribasso

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Maggio 2025 · Aggiornato il 13 Maggio 2025

Marusic vorrebbe restare alla Lazio

Il futuro di Adam Marusic è al centro dell’attenzione in casa Lazio. Il laterale montenegrino, da anni punto di riferimento sulla fascia biancoceleste, avrebbe manifestato la volontà di proseguire la propria avventura nella capitale. Tuttavia, le condizioni economiche richieste dal club per un eventuale prolungamento del contratto rappresentano un ostacolo significativo nella trattativa.

Proposta di rinnovo al ribasso

L’attuale accordo di Marusic è in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e la dirigenza della Lazio sarebbe disponibile a prolungarlo, ma solo riducendo l’ingaggio rispetto all’attuale cifra percepita. Una decisione che si inserisce nella nuova linea gestionale del presidente Claudio Lotito, sempre più attento al contenimento dei costi. Il divario tra domanda e offerta resta ampio, rendendo il dialogo tra le parti complesso.

Interesse concreto da altri club di Serie A

Nel frattempo, diverse squadre della Serie A hanno iniziato a monitorare la situazione di Marusic, consapevoli che un eventuale mancato accordo con la Lazio potrebbe aprire a un trasferimento nella prossima sessione di mercato. Il profilo del giocatore, affidabile tatticamente e duttile dal punto di vista tecnico, è ritenuto prezioso da più allenatori in cerca di rinforzi sugli esterni.

La Lazio riflette, Marusic attende

Il club biancoceleste si prende il tempo necessario per valutare il da farsi, consapevole del valore di Marusic ma anche delle esigenze di bilancio. Il calciatore, dal canto suo, attende segnali concreti. Il futuro resta in bilico: tra fedeltà e nuove opportunità, il destino di Marusic è ancora tutto da scrivere.

