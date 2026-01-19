Marsiglia su Da Cunha: De Zerbi punta il mediano del Como

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi si muove con decisione sul mercato invernale, guardando con interesse all’Italia. Oltre al noto interesse per Quinten Timber del Feyenoord, i francesi hanno avviato concreti contatti per acquisire l’attaccante Lucas Da Cunha dal Como.

Il profilo di Da Cunha e il piano del Marsiglia

Lucas Da Cunha, calciatore francese di origini portoghesi classe 2001, è un profilo versatile che piace allo staff tecnico dell’OM. Nella stagione in corso in Serie A, ha già collezionato 18 presenze e un gol con la maglia del Como, dimostrando doti tecniche e dinamismo. L’operazione è considerata prioritaria e procede parallelamente a quella per Timber, segno di una strategia di rafforzamento a più ampio raggio voluta da De Zerbi.

Una trattativa doppia e le prossime mosse

Come riportato da fonti di mercato, la trattativa per Da Cunha non esclude affatto quella per il centrocampista olandese. Il Marsiglia intende portare avanti entrambi i fronti, in un’ottica di rinforzo competitivo per la seconda parte di stagione. L’evoluzione delle trattative potrebbe dipendere anche da eventuali uscite dal roster attuale dell’OM, in un mercato che rimane dinamico. La dirigenza marsigliese lavora per dare a De Zerbi una squadra più completa e competitiva.