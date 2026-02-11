Marsiglia, ipotesi Conceicao per il post-De Zerbi: c’è un ostacolo

L’Olympique Marsiglia è alla ricerca di un nuovo allenatore, vista la fresca rottura con Roberto De Zerbi. Il club francese e il tecnico ex Sassuolo hanno deciso di separarsi in seguito al pesantissimo ko nel “Le Classique” contro il PSG per 5-0, che, però, è solamente la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno di tensioni e malumori all’interno dello spogliatoio. Infatti, già in seguito al pesante 3-0 contro il Bruges – sconfitta che ha condannato i francesi all’eliminazione dalla Champions – si era parlato di un’ipotesi di addio dell’allenatore italiano, ma l’allarme era poi rientrato. Tuttavia, ora l’era De Zerbi è ufficialmente terminata e il Marsiglia si guarda intorno: il primo nome in lista è Sergio Conceicao.

MARSIGLIA, IDEA CONCEICAO PER LA PANCHINA: SERVONO 4,5 MILIONI

Secondo quanto riportato da Santi Aouna, il tecnico portoghese è l’obiettivo numero uno per sostituire De Zerbi e non sarebbe la prima volta che il nome di Conceicao venga accostato ai francesi: infatti, proprio prima di ingaggiare l’ex Brighton, il Marsiglia aveva provato a contattare l’ex giocatore della Lazio, senza riuscire ad ingaggiarlo.

Ora potrebbe essere il momento giusto per vedere Conceicao sulla panchina dell’OM ma prima c’è un ostacolo da superare: l’ex tecnico del Milan, infatti, non è senza squadra, ma allena l’Al Ittihad in Arabia Saudita. Per assicurarsi il tecnico, dunque, il Marsiglia dovrà versare un indennizzo nelle casse dei sauditi pari a 4,5 milioni di euro, ossia il valore della clausola prevista all’interno del contratto.

Qualora la pista Conceicao non andasse in porto, tra i nomi in lista per la panchina c’è anche Habib Beye, tecnico senegalese appena liberatosi dal Rennes.

