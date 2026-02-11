 Salta al contenuto
Ligue 1 Calcio News

Marsiglia, ipotesi Conceicao per il post-De Zerbi: c’è un ostacolo

Samuele Zarlenga
2 min
Milan Conceicao

L’Olympique Marsiglia è alla ricerca di un nuovo allenatore, vista la fresca rottura con Roberto De Zerbi. Il club francese e il tecnico ex Sassuolo hanno deciso di separarsi in seguito al pesantissimo ko nel “Le Classique” contro il PSG per 5-0, che, però, è solamente la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno di tensioni e malumori all’interno dello spogliatoio. Infatti, già in seguito al pesante 3-0 contro il Bruges – sconfitta che ha condannato i francesi all’eliminazione dalla Champions – si era parlato di un’ipotesi di addio dell’allenatore italiano, ma l’allarme era poi rientrato. Tuttavia, ora l’era De Zerbi è ufficialmente terminata e il Marsiglia si guarda intorno: il primo nome in lista è Sergio Conceicao.

1
BetLabel

Bonus fino a 100€

Payout 98,7% • Ottime quote

Bonus 100€
Payout 98,7%
Visita il sito Leggi la recensione →
2
ivibet

Bonus fino a 150€

Payout 98,5% • Ampia scelta

Bonus 150€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →
3
22bet

Bonus fino a 120€

Payout 99,7% • Il più alto

Bonus 120€
Payout 99,7%
Visita il sito Leggi la recensione →

MARSIGLIA, IDEA CONCEICAO PER LA PANCHINA: SERVONO 4,5 MILIONI

Secondo quanto riportato da Santi Aouna, il tecnico portoghese è l’obiettivo numero uno per sostituire De Zerbi e non sarebbe la prima volta che il nome di Conceicao venga accostato ai francesi: infatti, proprio prima di ingaggiare l’ex Brighton, il Marsiglia aveva provato a contattare l’ex giocatore della Lazio, senza riuscire ad ingaggiarlo.

Ora potrebbe essere il momento giusto per vedere Conceicao sulla panchina dell’OM ma prima c’è un ostacolo da superare: l’ex tecnico del Milan, infatti, non è senza squadra, ma allena l’Al Ittihad in Arabia Saudita. Per assicurarsi il tecnico, dunque, il Marsiglia dovrà versare un indennizzo nelle casse dei sauditi pari a 4,5 milioni di euro, ossia il valore della clausola prevista all’interno del contratto.

Qualora la pista Conceicao non andasse in porto, tra i nomi in lista per la panchina c’è anche Habib Beye, tecnico senegalese appena liberatosi dal Rennes.

 

Oltre a “Marsiglia, ipotesi Conceicao per il post-De Zerbi: c’è un ostacolo” leggi anche:

  1. Derby d’Italia per Vicario: Inter avanti, Juve in agguato
  2. Napoli-Como, furia Conte: ora indaga la Procura
  3. Kovač e il Dortmund: risalita compiuta, il bello deve ancora venire

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria