Marsiglia-Atalanta, De Zerbi: “Partita importante nel vivo della Champions, avversario esperto”
Roberto De Zerbi è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara interna del suo Marsiglia che ospiterà l’Atalanta nella quarta di Champions League 2025/2026. Così il tecnico bresciano, pronto al suo derby di fronte ai bergamaschi:
“E’ una partita importante per noi e per loro, adesso la Champions entra nel vivo e tutti vogliono fare punti; viene prima la partita e poi tutte le altre emozioni. Recuperi? Credo nessuno ma cercheremo di farci trovare pronti”.
Il Marsiglia secondo in Ligue 1: “Qualche volta abbiamo qualche battuta di arresto ma la squadra sta bene, chiuso il mercato un po’ in ritardo e dalla partita con il Lorient in casa siamo primi in classifica ma chiaramente non possiamo vincerle tutte e giocare sempre bene; abbiamo tanti infortuni ora ma sono contento dei miei giocatori“.
Sull’Atalanta: “Non cado nei tranelli dell’allenatore in bilico, l’Atalanta è forte, me la aspetto in forma, esperta in Europa, con giocatori esperti, me li aspetto al massimo“.
In conferenza stampa, a proposito del derby personale:
“Nasco a cento metri dallo stadio e dal lunedì alla domenica si pensava solo a preparare la partita in casa o la trasferta, è proprio della mia famiglia, della mia storia, del mio DNA, solo che l’Atalanta ha sempre avuto la fortuna di avere società e presidenti importanti, noi a Brescia siamo stati sfortunati in quello“.
OLTRE A “MARSIGLIA-ATALANTA, DE ZERBI…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Fiorentina-Pioli, si volta pagina: ufficiale l’esonero
- Napoli-Eintracht, Conte: “Critiche su tutto; il napoletano è un sognatore, troppe voci e chiedo di essere compatti e vicini”
- Verona-Inter, a Zielinski risponde Giovane ma al 94′ autogol fatale
- Verona-Cagliari 2-2: a Gagliardini ed Orban rispondono Idrissi e Felici
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
- Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
- Verona-Juventus, (quasi) tutto nel primo tempo: gara e dichiarazioni post
- Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
- Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
- Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
- Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
- Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”