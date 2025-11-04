Marsiglia-Atalanta, De Zerbi: “Partita importante nel vivo della Champions, avversario esperto”

Alessandro Collu · Pubblicato il 4 Novembre 2025 · Aggiornato il 4 Novembre 2025

Roberto De Zerbi è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara interna del suo Marsiglia che ospiterà l’Atalanta nella quarta di Champions League 2025/2026. Così il tecnico bresciano, pronto al suo derby di fronte ai bergamaschi:

“E’ una partita importante per noi e per loro, adesso la Champions entra nel vivo e tutti vogliono fare punti; viene prima la partita e poi tutte le altre emozioni. Recuperi? Credo nessuno ma cercheremo di farci trovare pronti”.

Il Marsiglia secondo in Ligue 1: “Qualche volta abbiamo qualche battuta di arresto ma la squadra sta bene, chiuso il mercato un po’ in ritardo e dalla partita con il Lorient in casa siamo primi in classifica ma chiaramente non possiamo vincerle tutte e giocare sempre bene; abbiamo tanti infortuni ora ma sono contento dei miei giocatori“.

Sull’Atalanta: “Non cado nei tranelli dell’allenatore in bilico, l’Atalanta è forte, me la aspetto in forma, esperta in Europa, con giocatori esperti, me li aspetto al massimo“.

In conferenza stampa, a proposito del derby personale:

“Nasco a cento metri dallo stadio e dal lunedì alla domenica si pensava solo a preparare la partita in casa o la trasferta, è proprio della mia famiglia, della mia storia, del mio DNA, solo che l’Atalanta ha sempre avuto la fortuna di avere società e presidenti importanti, noi a Brescia siamo stati sfortunati in quello“.

OLTRE A “MARSIGLIA-ATALANTA, DE ZERBI…”, LEGGI, AD ESEMPIO: