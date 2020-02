Genoa Marroccu: “A Bologna con fame e ferocia, siamo sfavoriti”

GENOA MARROCCU Ospite telefonico nel corso della trasmissione We Are Genoa in onda su Telenord questa sera, è intervenuto il ds Marroccu. L’ex dirigente del Cagliari ha fatto il punto della situazione tornando sulla vittoria fondamentale di domenica contro i sardi:

“Abbiamo ricreato un senso di responsabilità e appartenenza: prima il Genoa si allenava a perdere. Davide Nicola ha rivalutato tutti giocatori, vecchi e nuovi, e insegnato il credo del lavoro giornaliero: il mister vive le partite in modo unico. La squadra si sta allenando con intensità da tempo e la vittoria di domenica ci ha consentito di restare iscritti alla corsa salvezza. E’ un obiettivo troppo importante”

GENOA MARROCCU Il direttore ha tranquillizzato poi i tifosi dopo l’uscita anzitempo di Schone domenica contro il Cagliari. Il ds ha poi parlato della prossima sfida contro il Bologna in trasferta:

“Schöne non ha lesioni, nei prossimi giorni lo staff valuterà il suo impiego a Bologna: la rosa numerosa ci consente di non rischiare. La partita del Dall’Ara dovrà certificare che la nostra consapevolezza di salvarci sia superiore alla loro voglia di andare in Europa League. Siamo sfavoriti, lo dice la classifica, ci vorrà fame e ferocia”

GENOA MARROCCU Riguardo al mercato Marroccu ha poi parlato di Destro non ancora entrato in forma:

Destro? Non è l’ultimo dei sei attaccanti, è uno dei sei attaccanti la sua forma fisica è in progresso e quando sarà al massimo ci farà divertire. Ne sono certo. Tre prime punte sono tante, è vero, ma l’imbarazzo della scelta è un vantaggio. Invece Jandrei può tornare in Brasile siamo in dirittura d’arrivo: domani ci saranno ulteriori aggiornamenti”

