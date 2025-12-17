Mario Rui di ritorno: “Buone possibilità che torni in Serie A. Napoli..”

Il terzino portoghese classe 1991, Mario Rui, attualmente sulla lista dei calciati svincolati, potrebbe tornare in Serie A: la sua conferma

MARIO RUI SERIE A – L’Italia può essere definita la sua prima casa, almeno dal punto di vista calcistico. Quattordici anni in Serie A e 248 presenze, che l’hanno reso uno dei terzini più affidabili dell’intero campionato per anni. Sono tante le esperienze di Mario Rui nel Bel Paese, tra Parma, Empoli, Roma e, soprattutto, Napoli, squadra con la quale ha conquistato il Terzo Scudetto della storia azzurra da titolare inamovibile di Luciano Spalletti. La nostalgia per il nostro campionato potrebbe riportarlo, a sorpresa, a misurarsi nuovamente con il nostro Torneo Nazionale.

Come confermato dal diretto interessato ai microfoni di Radio Rai 1, sulla scrivania dell’agente di Mario Rui sono già pervenute diverse e interessanti offerte che potrebbero reindirizzare la parabola del futuro del terzino in orbita Serie A:

“Sto valutando due/tre offerte molto importanti e deciderò insieme alla famiglia che cosa fare. Ripartirò sicuramente a gennaio: mi sono allenato e non sono mai stato fermo nell’arco di questi mesi. Fisicamente mi sento integro e pronto a fornire il mio apporto. Per ora, ritengo ci sia il 50% di possibilità di rivedermi in Serie A”.

“Questo campionato appare molto combattuto, con diverse squadre pronte a vincere il Titolo. Il Napoli è tra queste, certamente. Metto anche Inter e Milan sullo stesso piano, ma credo non si debbano sottovalutare Juventus e Roma. Non sono rimasto perché cercavo altre esperienze. Il segreto nei miei anni in azzurro è stata la costruzione che ha portato, poi, a vincere gli Scudetti degli anni successivi”, ha chiosato Rui.

