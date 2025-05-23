Mario Gila nel mirino del Brighton: offerta pronta per la Lazio
Brighton prepara l’offerta per Mario Gila
Il Brighton ha intensificato il pressing su Mario Gila, difensore centrale della Lazio, valutando un’offerta compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. I contatti tra il club inglese e il presidente biancoceleste Claudio Lotito proseguono da oltre un mese. Le prestazioni del calciatore spagnolo nelle ultime due stagioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, rendendolo uno dei profili più ambiti della rosa laziale.
Concorrenza del Bournemouth, ma Brighton in vantaggio
Anche il Bournemouth ha mostrato interesse concreto nei confronti dell’ex canterano del Real Madrid, ma al momento è il Brighton a guidare la corsa per il suo cartellino. Il difensore, legato alla Lazio da un contratto fino al 2027, è oggetto di particolare attenzione anche per la clausola che garantisce ai Blancos il 50% sulla futura rivendita, dettaglio che condiziona le trattative in corso.
Premier League nel futuro di Gila
Pur coltivando il sogno di un ritorno al Real Madrid, Gila sarebbe disposto a valutare offerte da club di primo piano, con l’obiettivo di compiere un salto di qualità nella sua carriera. Il suo futuro, a oggi, sembra indirizzarsi verso la Premier League, con Brighton e Bournemouth pronti a contenderselo già nelle prossime settimane.
