Mario Gila, assalto dall’Italia e dall’Inghilterra: la Lazio valuta

Difensore in vetrina, Inter e Juventus alla finestra

Il futuro di Mario Gila è sempre più incerto, con diversi club di primo piano pronti a contenderselo. Il centrale della Lazio è finito nel mirino di Inter e Juventus, oltre a due squadre della Premier League. Anche il Real Madrid, che detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore, segue da vicino l’evolversi della situazione.

Dopo una stagione convincente, il difensore spagnolo ha attirato l’interesse di società che cercano rinforzi nel reparto arretrato. La sua duttilità e la capacità di impostare il gioco dal basso lo rendono un profilo molto richiesto sul mercato.

La Lazio riflette sul futuro di Gila

La Lazio sta monitorando attentamente la situazione, consapevole che potrebbe ricevere offerte importanti nei prossimi mesi. Il club capitolino sta valutando le proprie opzioni in difesa, e la possibile partenza di Mario Gila potrebbe aprire scenari interessanti per nuovi innesti nel reparto arretrato.

Un fattore chiave nella trattativa è il diritto del Real Madrid a incassare il 50% su un’eventuale cessione. Questo potrebbe spingere la Lazio a richiedere una cifra elevata per il cartellino del difensore, cercando di massimizzare il proprio guadagno.

Interesse concreto dall’Inghilterra

Oltre ai club italiani, anche due società della Premier League hanno sondato il terreno per Mario Gila. Il calcio inglese potrebbe rappresentare un’opportunità per il difensore, sia dal punto di vista tecnico che economico. La prossima finestra di mercato sarà decisiva per capire il futuro dello spagnolo.

