Marco Ballotta Lazio: “Sta vivendo un momento idilliaco. Su Immobile…”

MARCO BALLOTTA LAZIO – In esclusiva per SuperNews l’intervista a Marco Ballotta in occasione dei prossimi impegni della Lazio. L’ex portiere biancoceleste ha parlato delle reali chance scudetto della sua vecchia squadra, soffermandosi sul lavoro svolto dalla società e sul possibile record di gol in campionato di Ciro Immobile.

Quante chance ha la Lazio di vincere lo scudetto?

Le possibilità ci sono. La squadra gioca bene da molto tempo, conteranno comunque gli scontri diretti nei quali vedo una Juve superiore a livello di organico. Ci sono annate positive e la Lazio sta passando un momento idilliaco dove tutto funziona bene.

A chi attribuisci i maggiori meriti di questo cammino della Lazio?

Il merito penso che sia soprattutto del trio Inzaghi, Lotito e Tare, nel senso che hanno lavorato bene, cambiando poco, dando continuità allo stesso organico e mantenendo giocatori importanti.

Immobile può puntare al record di gol di Higuain in Serie A?

Sì che può puntare, deve puntare, anche perché sta facendo minimo un gol a partita. Ne mancano ancora molte e numeri alla mano, in base alle statistiche di adesso, le possibilità ci sono tutte.

Stagione ottima del Parma fino ad adesso, un settimo posto guadagnato soprattutto grazie ai match giocati in casa; quali saranno i maggiori pericoli per la Lazio?

Il Parma è una squadra che non molla mai e a volte anche essendo sotto riesce a recuperare, ottimizza e dietro rischia poco.[…] Bisogna stare attenti perché loro sono in un buon momento nel quale non hanno l’assillo della classifica. Partite come questa fanno la differenza […].

Sul mercato di gennaio della Lazio.

Hanno puntato su Giroud, purtroppo non è arrivato, sarebbe stato un giocatore importante. E’ indubbio che se devi fare qualcosa sul mercato quelli sono gli elementi giusti da portare a casa ma non è stato facile perché un’operazione del genere, all’ultimo minuto, il Chelsea non poteva permettersela senza un degno sostituto.