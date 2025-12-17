Marchetti accusa Blessin: insulti, umiliazioni e caos al Genoa

Le accuse shock di Federico Marchetti

Le parole di Federico Marchetti scuotono il mondo del calcio italiano. In una lunga intervvista a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere lancia accuse durissime nei confronti di Alexander Blessin, definito senza mezzi termini il peggior allenatore mai visto. Un racconto crudo, diretto, che riapre ferite mai rimarginate dell’esperienza al Genoa nella stagione 2022/23.

Il periodo al Genoa e il rapporto con Blessin

Secondo Marchetti, l’attuale tecnico del St. Pauli avrebbe creato un clima insostenibile. Ci umiliava in continuazione, prendeva i giocatori e li insultava, racconta l’ex portiere, parlando apertamente di un allenatore che odiava gli italiani. Nel mirino sarebbero finiti diversi elementi dello spogliatoio, tra cui Riccardo Calafiori, Domenico Criscito e Valon Behrami.

Il caso Calafiori e l’addio di Pandev

Il passaggio più grave riguarda Calafiori, bersaglio di offese ripetute. Lo chiamava italian bastard, rivela Marchetti. Un clima che avrebbe spinto anche Goran Pandev a lasciare il Genoa, accettando il Parma in Serie B pur di allontanarsi. È andato via prima di mettergli le mani addosso, aggiunge l’ex numero uno.

Il dramma personale e il periodo a Cagliari

Nel racconto emerge anche il lato umano. Marchetti parla della depressione vissuta al Cagliari, di un disagio ignorato e coperto dalla società. La depressione è una malattia, non un infortunio, sottolinea, denunciando quello che definisce un vero mobbing.

Un bilancio amaro di carriera

Dall’incidente stradale sfiorato da giovane alle occasioni mancate con Milan e Roma, il racconto di Federico Marchetti è quello di una carriera segnata da episodi profondi. Parole che pesano, e che chiamano in causa il calcio nella sua responsabilità più grande: quella umana.