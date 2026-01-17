Marc Guehi al Manchester City: accordo vicino, cifre e dettagli

Il Manchester City accelera e vede il traguardo. Marc Guehi è a un passo dal vestire la maglia dei Citizens, con un’operazione ormai nelle fasi finali. A confermare il quadro è stato Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, che in conferenza stampa ha lasciato intendere come la trattativa sia sostanzialmente definita.

Le parole di Glasner

“Gli ultimi dati suggeriscono che l’accordo con Marc Guehi sia nelle fasi finali”, ha spiegato Glasner, chiarendo anche l’assenza del difensore dall’ultima gara. “Quando un giocatore vuole andare via, si trova una soluzione. Sembra che l’intesa sia già stata raggiunta”. Un passaggio che fotografa bene la situazione e apre alla chiusura imminente.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le cifre dell’operazione

Il Manchester City verserà una quota fissa di 20 milioni di sterline, con bonus e clausole che porteranno il valore complessivo a circa 30 milioni. Un investimento mirato per Pep Guardiola, alla ricerca di solidità e affidabilità nel cuore della difesa nella seconda parte di stagione di Premier League.

Concorrenza superata

Nelle scorse settimane Guehi era stato monitorato da Liverpool, Bayern Monaco e da alcuni club della Liga, mentre l’Arsenal aveva chiesto informazioni senza affondare. Il City ha invece accelerato, sfruttando il momento giusto.

Un rinforzo strategico

Classe 1999, Marc Guehi arriva nel pieno della maturità calcistica. Per il Manchester City rappresenta il secondo innesto del mercato di gennaio, dopo Antoine Semenyo dal Bournemouth, e un tassello chiave per affrontare con ambizione i prossimi mesi.