Maradona, Napoli celebra i 65 anni del suo eterno numero 10
Napoli ricorda Maradona nel giorno del suo compleanno
Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni. A Napoli, la città che continua a vivere nel suo mito, la giornata è scandita da eventi, ricordi e gesti di solidarietà. La SSC Napoli ha aperto la mattinata con un omaggio social: «Passano gli anni, rimane la leggenda». E la leggenda, per Napoli, è ancora viva in ogni murales, in ogni coro, in ogni bambino che gioca scalzo per strada gridando il suo nome.
Solidarietà e comunità nel nome di Diego
Alle 19 si terrà una cena solidale alla mensa di San Vincenzo de’ Paoli, organizzata insieme all’associazione Sii Turista della tua città. Un’iniziativa che unisce Napoli e Buenos Aires, con un collegamento diretto tra le due città del cuore di Maradona. «Vogliamo ricordare Diego con gesti concreti, non solo parole», spiega Peppe Maienza, promotore dell’evento.
Aneddoti di un genio imperfetto
Sul campo, Maradona è stato arte pura. Indimenticabile il gol al Verona nel 1985: un pallonetto da fuori area che fece esplodere il San Paolo. O la punizione contro la Juventus sotto la barriera, un colpo da biliardo che ancora oggi viene studiato come un capolavoro tecnico. Ma anche fuori dal campo Diego era una figura unica: capace di arrivare in ritardo agli allenamenti per poi distribuire banconote ai bambini del quartiere, o di chiamare i compagni alle tre di notte per dire che “domani vinciamo”.
La statua di Maradona e l’amore eterno di Napoli
La statua di Domenico Sepe oggi viaggerà per la città, dal Maschio Angioino fino a Poggioreale, dove sarà restituito il campetto Claudio Miccoli. In serata, diverse pizzerie napoletane offriranno un “tavolo sospeso” per i più bisognosi, sempre nel nome di Diego.
A 65 anni dalla sua nascita, Maradona continua a unire un popolo intero. Napoli non l’ha mai dimenticato, perché certi amori – come certi gol – non finiscono davvero.
