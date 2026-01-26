Manu Koné fuori un mese: lesione muscolare per il giallorosso

Koné infortunio Roma – Brutta notizia in casa Roma. Il centrocampista francese Manu Koné ha riportato una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra durante la partita di ieri sera contro il Milan. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell’infortunio, che costringerà il giocatore a uno stop forzato di almeno quattro settimane.

Un duro colpo per Gasperini e per il calendario fitto

La defezione di Koné, titolare fisso del centrocampo giallorosso, rappresenta una batosta significativa per il tecnico Gian Piero Gasperini nel pieno di una fase decisiva della stagione. Il francese, infatti, salterà almeno cinque impegni tra campionato ed Europa League.

Le partite che Koné salterà

Il calendario che vedrà Koné in tribuna è impegnativo. Oltre al cruciale match di Europa League contro il Panathinaikos del 29 gennaio, il centrocampista non sarà disponibile per le gare di Serie A contro Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese. Il suo rientro è stimato, nella migliore delle ipotesi, per la sfida contro la Juventus dell’1 marzo. Gasperini dovrà ora ripensare i suoi equilibri di centrocampo, con El Aynaoui, Pisilli e Cristante chiamati a maggiori responsabilità.