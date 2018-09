Mandragora: “Corro per il bene della squadra. Il nostro pubblico è stupendo e ci sostiene sempre”

Dopo Udinese – Lazio ha parlato ai microfoni di Udinews Tv , Rolando Mandragora, impegnato ieri a centrocampo al posto di Behrami

Queste le parole di Mandragora a Udinews TV, trascritte per il web da udineseblog.it

“L’importante è il bene della squadra, non mi importa di correre tanto se è per il bene della squadra. I gol subiti oggi li rivedremo in settimana per migliorare e fare si che non succeda più, ma abbiamo avuto una grande reazione, peccato non aver fatto punti”.

“L’attaccamento alla maglia per una squadra è fondamentale. Siamo un gruppo di uomini veri prima che giocatori, siamo tutti molto legati alla maglia e ai tifosi che non remano mai contro di noi e ci sostengono sempre. Per noi è un onore difendere la maglia dell’Udinese e torneremo a fare risultato per i nostri tifosi molto presto”.

“In spogliatoio eravamo rammaricati perché volevamo fare punti. Fare punti è sempre gratificante, perché dai un senso al lavoro che fai in settimana, ma il calcio ti da l’opportunità di voltare pagina subito, e noi domenica andiamo a Bologna”.“Sicuramente il mister ha il merito di aver creato un gruppo, non siamo 11 titolari, ma siamo 20-21. E’ una bella la competizione che ti aiuta a migliorare sempre. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo e i risultati ci daranno ragione”. (immagine dal twitter ufficiale dell’Udinese)