Mandas saluta la Lazio: è ufficiale il passaggio al Bournemouth

Il mercato invernale della Premier League ha il suo nuovo colpo di scena tra i pali. Christos Mandas, portiere della Lazio e della nazionale greca, è un nuovo calciatore del Bournemouth. Si tratta di un passaggio chiave per la carriera del ventiquattrenne, che dopo l’esperienza in Serie A si tuffa nel “magico mondo” del campionato inglese.

L’accordo, i cui dettagli sono stati definiti nelle ultime 48 ore, prevede una formula articolata. Il Bournemouth acquisisce il calciatore con un prestito oneroso da 3 milioni di euro fino al termine della stagione corrente. Alla scadenza del prestito, scatterà automaticamente un diritto di riscatto obbligatorio fissato a 20 milioni di euro. La Lazio, che aveva acquistato il giocatore nel 2023 per 1.5 milioni di euro dall’OFI Creta, si assicura così un importante plusvalenza e si riserva ulteriori bonus legati al rendimento del portiere, stimati tra 1 e 1.5 milioni di euro.

Il percorso di un talento in ascesa

Christos Mandas ha vissuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Dopo essere stato lanciato dall’OFI Creta, è approdato alla Lazio nell’agosto 2023. La fiducia dell’allora allenatore Maurizio Sarri è stata determinante: il tecnico italiano bloccò una sua possibile cessione in prestito, volendolo a tutti i costi come riserva di Ivan Provedel. Questa scelta ha permesso al portiere greco di ambientarsi nel calcio italiano e di esordire con la nazionale maggiore l’11 giugno 2024, in un’amichevole contro Malta.

La sua convocazione per le partite di qualificazione al Mondiale, come l’incontro tra Grecia e Scozia del 15 novembre, testimonia il suo status di portiere di interesse internazionale.

Un debutto in Premier League dietro l’angolo?

La tempistica dell’operazione non è casuale. Il Bournemouth, in piena corsa per centrare obiettivi ambiziosi in Premier League, cerca stabilità tra i pali. L’arrivo di Mandas risponde a questa esigenza. Il portiere greco, che da domenica 25 gennaio si trovava già a Londra per visite mediche e perfezionamento delle pratiche, potrebbe essere aggregato alla squadra in tempi rapidissimi.

Non è escluso, anzi è considerato un’ipotesi concreta, che il suo nome possa già comparire nella lista dei convocati per la prossima trasferta. Sabato 31 gennaio, i “Cherries” affronteranno infatti il Wolverhampton alla 24ª giornata di campionato. Per Christos Mandas, potrebbe essere l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura nel calcio che conta.