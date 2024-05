Christos Mandas, estremo difensore della Lazio promosso titolare con Tudor, avrebbe riscosso l’interesse di Manchester City e United

Foto di Stefano D’Offizi

La classica fortuna nella sfortuna, come si suol dire: è anche il caso della Lazio e della situazione relativa alla porta della retroguardia biancoceleste, difesa ottimamamente da Christos Mandas dopo il grave infortunio occorso a Ivan Provedel. Malgrado la malasorte si sia abbattuta sulla caviglia del portiere titolare, il quale potrà tornare a disposizione solamente a partire dalla prossima stagione, Igor Tudor, nuovo tecnico biancoceleste, ha potuto contare sulle ampie garanzie offerte dal greco. Il classe 2001, il cui cartellino è stato rilevato dal club capitolino per appena un milione di euro dall’Ofi Creta (ex squadra dell’ex tecnico e centrocampista del Milan, Gattuso), nel corso della sessione estiva 2023. L’esordio dell’estremo difensore ventitreenne è stato di quelli da ricordare per l’intera carriera: quarto di finale di Coppa Italia vinto contro la Roma, la rivale cittadina di sempre.

Da quel momento, la stagione della Lazio è affidata ai guantoni dello stesso Mandas, il quale ha scalato le gerarchie e dimostrato il proprio valore in questi due mesi vissuti da titolare inamovibile. Tante, secondo quanto appreso da Il Corriere dello Sport, da attirare l’interesse dei due club di Manchester: il City di Guardiola e, soprattutto, lo United, il cui investimento da 55 milioni di euro per l’ex portiere dell’Inter, Onana, non si è ancora eventualmente rivelato così redditizio. La società capitolina, tuttavia, ben consapevole di dover ulteriormente blindare il proprio portiere e chiudere a doppia mandata la porta alla possibile presenza delle due big europee, avrebbe già stanziato un aumento contrattuale per il greco dell’accordo in scadenza nel 2028. L’immediato futuro della Lazio, per il momento, sembra in mani più che sicure.

