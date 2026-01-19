Mandas-Bournemouth, distanze sulle cifre: la Lazio prende tempo

Il dossier Christos Mandas resta aperto ma non ancora caldo. Al momento, come filtra dagli ambienti di mercato, non sono iniziate trattative formali tra Lazio e AFC Bournemouth per il portiere greco classe 2000. Il club di Premier League ha messo sul tavolo una proposta chiara: prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva leggermente superiore ai 15 milioni di euro.

La posizione della Lazio

La Lazio valuta l’operazione con cautela. La richiesta dei biancocelesti è più alta e si attesta su un prestito con diritto di riscatto compreso tra 18 e 20 milioni. Una distanza che, al momento, impedisce l’accelerata decisiva. La dirigenza romana, inoltre, ha scelto di rinviare ogni decisione a dopo la sfida di Serie A contro il Como, così da avere margine per individuare un sostituto esperto e affidabile.

Il profilo di Mandas

Arrivato alla Lazio nel settembre 2023, Mandas ha un contratto fino a giugno 2029 ma in questa stagione non ha ancora collezionato presenze in Serie A. Il portiere è comunque nel giro della nazionale, con due presenze con la Grecia, e continua ad attirare attenzioni anche in Italia.

Mercato e valutazioni

Negli ultimi mesi Mandas è stato accostato a Torino, Genoa e Juventus, a conferma di un interesse diffuso. La valutazione del cartellino ha però oscillato sensibilmente. Tra fine 2025 e inizio 2026 si parlava di 10-15 milioni, in netto calo rispetto ai 20-30 milioni dell’estate precedente. Oggi Transfermarkt lo valuta 5 milioni. Un dato indicativo, che non cambia la linea della Lazio: nessuna svendita e tempi ragionati. I prossimi giorni potranno essere decisivi.