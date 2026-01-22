Mandas al Bournemouth: prestito con opzione da 17 milioni

La Lazio ha definito la cessione temporanea di Christos Mandas. Il portiere greco, 24 anni, volerà in Inghilterra per indossare la maglia del Bournemouth con la formula del prestito oneroso fino al termine della stagione. Un’operazione che permette al giocatore di trovare il minutaggio che a Roma non avrebbe avuto.

I dettagli economici dell’accordo

L’affare, perfezionato dopo aver superato alcuni intoppi sulle clausole finali, ha un valore preciso. Il Bournemouth pagherà alla Lazio un’indennità di prestito di 3 milioni di euro. L’accordo include un’opzione di acquisto fissata a 17 milioni di euro, che potrà trasformarsi in obbligo al raggiungimento di specifici obiettivi prestazionali, legati principalmente al numero di presenze del portiere.

Le ragioni di una separazione temporanea

Per Mandas, seconda scelta alle spalle di Ivan Provedel, questo trasferimento rappresenta una cruciale opportunità di crescita e visibilità in una delle leghe più competitive al mondo. La Lazio, dal canto suo, ottiene un buon introito immediato e mantiene un forte valore futuro sul giocatore, tutelandosi con una clausola di riscatto sostanziosa.

Le prospettive future

Il trasferimento in Premier League potrebbe essere la svolta nella carriera di Mandas. Se riuscirà a imporsi e a far scattare l’obbligo di riscatto, la Lazio incasserà una plusvalenza importante. In caso contrario, il portiere farà ritorno a Roma con un’esperienza internazionale di grande prestigio nel suo bagaglio. Per ora, l’avventura inglese del greco è ufficialmente iniziata.