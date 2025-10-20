Mancini-Nottingham Forest non si farà: non c’è l’accordo tra le parti

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

Roberto Mancini non sarà il nuovo tecnico del Nottingham Forest. La dirigenza del club inglese aveva necessità di trovare il sostituto di Ange Postecoglu, esonerato dopo la sconfitta per 0-3 contro il Chelsea. L’ex tecnico del Tottenham è stato sollevato dall’incarico dopo solamente 8 giornate di campionato, visto il misero bottino raccolto: appena 5 punti fatti e terzultima posizione in classifica. Il Nottingham Forest dunque, si è messo subito all’opera per cercare il sostituto e il candidato numero uno era proprio l’ex tecnico Campione d’Europa con la nostra Nazionale.

PREMIER LEAGUE, MANCINI NON ANDRÀ AL NOTTINGHAM FOREST: NESSUN ACCORDO RAGGIUNTO

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano però, nonostante i contatti molto intensi nelle ultime ore, non si è riusciti a trovare un accordo tra le parti e così il ritorno di Mancini su una panchina, dopo l’esperienza alla guida della nazionale araba, slitterà ulteriormente. Il club inglese virerà su altri profili: il favorito, al momento, sembra essere Sean Dyche, ex tecnico di Everton e Burnley, mentre più defilato c’è Marco Silva che, però, dovrebbe prima risolvere il contratto con il Fulham.

