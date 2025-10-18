Mancini, la clamorosa rivelazione per il futuro: lo United in pole

Anthony Ferrara · Pubblicato il 18 Ottobre 2025 · Aggiornato il 18 Ottobre 2025

Roberto Mancini, ex Commissario Tecnico dell’Arabia Saudita, sarebbe in lizza per la panchina del Manchester United: la confessione

MANCHESTER UNITED MANCINI – Avevo reso definitivamente grande il progetto del Manchester City conquistando una Premier League e regalando alla “sponda blue” trofei che mancavano in bacheca da ben trentacinque anni. Dodici anni dopo la fine dell’avventura in Inghilterra, Roberto Mancini potrebbe essere designato per risollevare l’altra Manchester, con lo United pronto ad affidargli la panchina in sostituzione di Rubèn Amorim. Dieci punti nelle prime sette giornate di campionato, in fondo, non sono considerati un bottino soddisfacente da Sir Jim Ratcliffe, plenipotenziario che, a dispetto di quanto dichiarato negli scorsi giorni e nel corso della sosta prevista per le Nazionali, avrebbe intenzione di effettuare il primo, vero, ribaltone in panchina dal momento in cui ha preso possesso delle quote del club britannico.

Secondo quanto riferito dall’agenzia ANSA, Roberto Mancini avrebbe confidato ad alcuni amici i primi contatti esplorativi, da parte della dirigenza dello United, per sondare la disponibilità dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Campione d’Europa nell’estate 2021. E proprio dopo quel primo successo a Wembley contro l’Inghilterra di Southgate, il Mister di Jesi prevarrebbe sul tecnico ingese anche per ciò che concerne la corsa alla panchina dei Diavoli Rossi. Southgate, infatti, al pari di Oliver Glasner, risulterebbe una di quelle idee “fatte in casa” per estromettere una squadra che da anni vive negli “inferi” del calcio inglese. Roberto Mancini, tuttavia, rappresenterebbe il principale candidato ai nastri di partenza per raggiungere Manchester e rendere, nuovamente, grande lo United agli occhi delle avversarie.

Un progetto che stimolerebbe l’ex tecnico dell’Inter e lo farebbe rientrare nel calcio europeo dalla porta principale. Del resto, l’allenatore non aveva nascosto – anche pubblicamente – la possibilità di tornare in sella e alla guida di un big del calcio europeo. Una delle più grandi in assoluto.