Manchester United vuole riprendersi McTominay: costa 50 milioni
Manchester United, idea McTominay per gennaio
Il Manchester United starebbe valutando un clamoroso ritorno di Scott McTominay all’Old Trafford. Dopo la cessione al Napoli nell’estate 2024 per circa 30 milioni di euro, i Red Devils avrebbero ammesso di aver commesso un errore nel lasciar partire il centrocampista scozzese, protagonista assoluto della vittoria del club partenopeo in Serie A.
Napoli e Manchester, valutazioni opposte
Per riportarlo in Inghilterra, il Manchester United dovrebbe versare circa 50 milioni di euro, cifra che riflette la crescita esponenziale del giocatore sotto la guida di Antonio Conte. A Napoli, McTominay ha trovato continuità, equilibrio e un ruolo centrale nel progetto tecnico, diventando uno dei perni del centrocampo azzurro.
Le opinioni di Solskjaer e Keane
Tra i sostenitori del suo ritorno c’è Ole Gunnar Solskjaer, ex allenatore dei Red Devils, che non ha mai nascosto la stima per il nazionale scozzese. Più scettico invece Roy Keane, che ha sottolineato come un giocatore che ha lasciato l’Old Trafford difficilmente possa replicare lo stesso rendimento al ritorno.
Affare difficile ma non impossibile
Il Manchester United resta alla finestra, consapevole che la trattativa sarà complessa. Il Napoli non intende privarsi facilmente di uno dei suoi uomini chiave, ma in Premier League c’è la convinzione che il feeling tra McTominay e lo United possa riaccendersi.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League