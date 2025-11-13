Manchester United vuole riprendersi McTominay: costa 50 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Novembre 2025

Manchester United, idea McTominay per gennaio

Il Manchester United starebbe valutando un clamoroso ritorno di Scott McTominay all’Old Trafford. Dopo la cessione al Napoli nell’estate 2024 per circa 30 milioni di euro, i Red Devils avrebbero ammesso di aver commesso un errore nel lasciar partire il centrocampista scozzese, protagonista assoluto della vittoria del club partenopeo in Serie A.

Napoli e Manchester, valutazioni opposte

Per riportarlo in Inghilterra, il Manchester United dovrebbe versare circa 50 milioni di euro, cifra che riflette la crescita esponenziale del giocatore sotto la guida di Antonio Conte. A Napoli, McTominay ha trovato continuità, equilibrio e un ruolo centrale nel progetto tecnico, diventando uno dei perni del centrocampo azzurro.

Le opinioni di Solskjaer e Keane

Tra i sostenitori del suo ritorno c’è Ole Gunnar Solskjaer, ex allenatore dei Red Devils, che non ha mai nascosto la stima per il nazionale scozzese. Più scettico invece Roy Keane, che ha sottolineato come un giocatore che ha lasciato l’Old Trafford difficilmente possa replicare lo stesso rendimento al ritorno.

Affare difficile ma non impossibile

Il Manchester United resta alla finestra, consapevole che la trattativa sarà complessa. Il Napoli non intende privarsi facilmente di uno dei suoi uomini chiave, ma in Premier League c’è la convinzione che il feeling tra McTominay e lo United possa riaccendersi.

LEGGI ANCHE: