Manchester United su Locatelli: la Juventus riflette sul futuro

Manuel Locatelli torna al centro del mercato internazionale: dall’Inghilterra rimbalza con insistenza l’interesse del Manchester United, pronto a rinnovare il proprio centrocampo in vista della possibile uscita di Casemiro al termine della stagione. Secondo The Touchline, il club inglese avrebbe già avviato contatti esplorativi con l’entourage del centrocampista della Juventus, valutando i margini di un’operazione estiva.

Un interesse che viene da lontano

Per il Manchester United non si tratta di una pista nuova: i Red Devils avevano già seguito con attenzione Locatelli nel 2021, soprattutto dopo l’Europeo vinto con l’Italia, in cui il centrocampista si era imposto come uno dei protagonisti. In quell’estate fu però la Juventus a chiudere l’operazione, prelevandolo dal Sassuolo con un prestito biennale con obbligo di riscatto, per un investimento complessivo da 25 milioni di euro più bonus.

Il peso di Locatelli nella Juventus attuale

Oggi Locatelli è una colonna della Juventus guidata da Luciano Spalletti. Leader silenzioso ma costante, abbina equilibrio tattico e personalità, risultando centrale nello sviluppo del gioco bianconero. Il rinnovo firmato nel novembre 2023, valido fino a giugno 2028, certifica la fiducia del club nel progetto tecnico.

Numeri da regista europeo

I dati rafforzano il suo profilo internazionale. Come evidenziato da Tuttosport, Locatelli è tra i pochissimi centrocampisti nei Top 5 campionati europei a superare i 900 minuti con parametri d’élite: oltre 75 passaggi a gara, precisione superiore all’85%, più del 60% di duelli vinti e oltre tre intercetti ogni 90 minuti. Numeri che spiegano perché il Manchester United osservi con attenzione, mentre la Juventus riflette sul futuro di uno dei suoi uomini chiave.