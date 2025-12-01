Manchester United su Ederson: pista calda per il dopo Casemiro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025

United su Ederson: la situazione prende forma

Il Manchester United ha puntato con decisione Ederson, centrocampista dell’Atalanta, considerato un profilo ideale per raccogliere l’eredità di Casemiro, oggi al centro di valutazioni interne per un rendimento in calo. La società inglese è stata informata della disponibilità del brasiliano a lasciare l’Italia per una cifra inferiore ai 40 milioni, come rivelato dal suo agente. Una soglia che sorprende, soprattutto se confrontata con la valutazione quasi doppia richiesta ai Red Devils lo scorso gennaio.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

Casemiro in discussione

Il momento non è casuale. Le prestazioni di Casemiro hanno perso brillantezza nelle ultime settimane, come evidenziato nel recente 2-1 sul Crystal Palace, dove il brasiliano è stato offuscato dal talento di Adam Wharton. Lo United continua a monitorare il giovane inglese come obiettivo prioritario per il futuro, ma sa che strapparlo al Crystal Palace già a gennaio appare improbabile. Lo stesso vale per altri profili in Premier League, come Elliot Anderson e Carlos Baleba.

La variabile contrattuale

La posizione di Casemiro resta un nodo centrale. Il suo contratto scade a fine stagione e, con l’attuale ingaggio da più pagato della rosa, un rinnovo alle stesse condizioni è fuori discussione. Lo United non esclude una permanenza oltre giugno, ma solo a fronte di un adeguamento economico. Intanto il club si prepara a valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare già nel prossimo mercato invernale.

Un’opportunità da cogliere

La disponibilità immediata di Ederson apre uno scenario nuovo. Lo United studia i conti e capisce che l’occasione potrebbe essere troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

LEGGI ANCHE: