Manchester United su Dimarco: osservatori al Derby d’Italia

Osservatori a San Siro

Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus non vale soltanto punti pesanti in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Manchester United invierà propri osservatori a San Siro per monitorare da vicino alcuni profili difensivi, con un’attenzione particolare per Federico Dimarco.

Il club inglese è orientato a rinforzare il reparto arretrato nella prossima sessione estiva e considera l’esterno nerazzurro uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia. Spinta, qualità nei cross e personalità: caratteristiche che hanno attirato l’interesse della dirigenza di Old Trafford.

La mossa dell’Inter

L’Inter non resta a guardare. Consapevole delle sirene di mercato, la società è pronta a proporre a Dimarco un nuovo contratto fino al 2030. L’offerta prevederebbe un adeguamento dell’ingaggio a 5,5 milioni di euro a stagione, in linea con i compensi di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

Un segnale chiaro: blindare uno dei pilastri della squadra e respingere eventuali assalti.

Equilibri e strategie

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle strategie del Manchester United. Il Derby d’Italia diventa così anche una vetrina internazionale. Per Dimarco, già protagonista in campionato e in Europa, sarà un’altra occasione per confermare il proprio valore sotto gli occhi di un club storico della Premier League.

L’Inter vuole tenerselo stretto. Ma il mercato, si sa, osserva sempre.