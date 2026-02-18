Manchester United senza Rashford: estate decisiva

Il Manchester United continua a programmare il proprio futuro senza Marcus Rashford al centro del progetto. L’attaccante inglese, 28 anni, è in prestito al Barcellona con opzione di riscatto fissata a 30 milioni di euro, ma a Old Trafford il suo nome non è più una priorità.

Scelte dirigenziali chiare

Fonti vicine al club confermano che l’attuale guida tecnica, Michael Carrick, non ha mai valutato un rientro dell’esterno né nella sessione invernale né in prospettiva estiva. L’amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox stanno lavorando alla nomina di un allenatore a lungo termine. In questo contesto, il dossier Rashford resta congelato.

Il rapporto si è incrinato già nella scorsa stagione, quando sotto la gestione di Ruben Amorim il numero 10 è stato assegnato a Mateus Cunha. Da dicembre 2024, Rashford non indossa più la maglia dei Red Devils.

Lo scenario Barcellona

Al Barcellona il rendimento è stato altalenante: 10 gol in 34 presenze con i campioni della Liga, ma anche un periodo in panchina a gennaio. Il suo arrivo è maturato dopo i mancati acquisti di Inaki Williams e Luis Diaz.

Ti potrebbe interessare Juventus, retroscena scambio Vlahovic-Osimhen: cosa è accaduto Calciomercato News

Molto dipenderà dalle elezioni presidenziali del 15 marzo. Joan Laporta è favorito, mentre lo sfidante Victor Font ha già annunciato l’intenzione di rivedere l’assetto dirigenziale, compreso il ruolo di Deco.

Estate decisiva

Con contratto fino al 2028, la cessione definitiva resta un’ipotesi concreta. Lo United cerca un nuovo esterno sinistro. Il futuro di Rashford si gioca ora.