Manchester United, offensiva per Ederson ma l’Atalanta frena
Lo United riapre il dossier Ederson
Il Manchester United ha riacceso l’interesse per Ederson, centrocampista dell’Atalanta considerato il profilo ideale per valorizzare Bruno Fernandes. La società inglese è stata informata della possibile apertura dell’entourage e sta valutando se esista davvero margine per un assalto a gennaio.
Le manovre dell’entourage e il possibile prezzo
Secondo quanto filtra, l’agente di Ederson ritiene che l’operazione possa chiudersi per meno di 40 milioni di euro. Una cifra molto più bassa rispetto a quella emersa un anno fa quando lo United aveva sondato la trattativa. Questo scenario ha subito alimentato un ritorno di fiamma da parte dei Red Devils.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Le perplessità dell’Atalanta
Dall’ambiente Atalanta trapela però scetticismo. Le discussioni interne delle ultime settimane hanno portato alla convinzione che il brasiliano sia incedibile almeno fino all’estate. Una posizione netta che potrebbe aver spinto l’entourage a esporsi mediaticamente.
Un affare tutt’altro che semplice
Restano dubbi anche sul prezzo indicato. Centrocampisti di livello simile superano spesso i 40 milioni, motivo per cui l’ipotesi di un affare al ribasso viene considerata ottimistica. Lo United osserva e riflette, ma il quadro attuale rende il possibile trasferimento più complesso di quanto sembri.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League