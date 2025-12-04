Manchester United, offensiva per Ederson ma l’Atalanta frena

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Dicembre 2025 · Aggiornato il 4 Dicembre 2025

Lo United riapre il dossier Ederson

Il Manchester United ha riacceso l’interesse per Ederson, centrocampista dell’Atalanta considerato il profilo ideale per valorizzare Bruno Fernandes. La società inglese è stata informata della possibile apertura dell’entourage e sta valutando se esista davvero margine per un assalto a gennaio.

Le manovre dell’entourage e il possibile prezzo

Secondo quanto filtra, l’agente di Ederson ritiene che l’operazione possa chiudersi per meno di 40 milioni di euro. Una cifra molto più bassa rispetto a quella emersa un anno fa quando lo United aveva sondato la trattativa. Questo scenario ha subito alimentato un ritorno di fiamma da parte dei Red Devils.

Le perplessità dell’Atalanta

Dall’ambiente Atalanta trapela però scetticismo. Le discussioni interne delle ultime settimane hanno portato alla convinzione che il brasiliano sia incedibile almeno fino all’estate. Una posizione netta che potrebbe aver spinto l’entourage a esporsi mediaticamente.

Un affare tutt’altro che semplice

Restano dubbi anche sul prezzo indicato. Centrocampisti di livello simile superano spesso i 40 milioni, motivo per cui l’ipotesi di un affare al ribasso viene considerata ottimistica. Lo United osserva e riflette, ma il quadro attuale rende il possibile trasferimento più complesso di quanto sembri.

