Manchester United, occhi su Elliot Anderson del Forest

Raffaele Campo · Pubblicato il 11 Novembre 2025

MANCHESTER UNITED ELLIOTT ANDERSON – Il Manchester United è sempre attivo sul mercato. E l’ultima indiscrezione la fornisce Sky Sport DE. Secondo cui i red devils sarebbero seriamente interessati ad Elliot Anderson.

Stiamo parlando del centrocampista di 23 anni alla seconda stagione al Nottingham Forest, con cui fa agosto ad oggi vanta 15 presenze con 1 gol e 1 assist.

MANCHESTER UNITED ELLIOTT ANDERSON – Dal canto suo, il Forest sarebbe già stato informato circa l’interesse dello United. E la richiesta oscillerebbe tra i 100 e i 120 milioni sterline.

