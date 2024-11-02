Manchester United, cresce ora l’ipotesi Gyokeres
MANCHESTER UNITED GYOKERES – Con l’approdo di Ruben Amorim in panchina, non sarebbe affatto da escludere che il tecnico portoghese possa chiedere al Manchester United di portargli per l’estate alcuni suoi fedelissimi dello Sporting Lisbona.
Uno di questi è l’attaccante svedese Viktor Gyokeres, 26 anni protagonista assoluto della squadra portoghese. Con Amorim ha segnato ben 59 gol in 65 presenze.
MANCHESTER UNITED GYOKERES – Secondo quanto riferisce Sky Sport DE, lo United potrebbe entrare seriamente in corsa per lui. Al momento su Gyokeres ci sarebbero Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool.
Il centravanti potrebbe lasciare lo Sporting per una cifra oscillante tra i 60 e i 70 milioni di euro.
