Manchester United-Carrick, ufficiale: ritorno di fuoco sabato nel derby

Il Manchester United ha ufficializzato Michael Carrick come nuovo allenatore della prima squadra fino al termine della stagione.

Il quarantaquattrenne inglese torna in panchina dopo l’esperienza nel club affianco a Josè Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, oltre ai due anni e mezzo maturati al Middlesbrough mentre come giocatore sono ben 464 le presenze con la maglia dei Red Devils e numerosi trofei come le cinque Premier League, una Champions League ed Europa League, una FA Cup e due Coppe di Lega.

Le sue prime dichiarazioni sui canali ufficiali del Man U:

“Avere la responsabilità di guidare il Manchester United è un onore. So cosa serve per avere successo qui; il mio focus è sui giocatori e aiutarli a raggiungere gli standard attesi in questo incredibile club e sappiamo che questo gruppo è in grado di farlo.

Ho già lavorato con diversi giocatori e li ho osservati da vicino in questi anni, ho totale fiducia nel loro talento, impegno e la capacità di avere successo qui. C’è ancora da lottare in questa stagione, pronti ad essere uniti e offrire ai tifosi le performance che il loro sostegno fedele merita“.