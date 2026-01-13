Manchester United, Carrick allenatore fino all’estate: accordo vicino

Il Manchester United ha sciolto le riserve. Dopo una serie di contatti interni, la dirigenza ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Michael Carrick fino al termine della stagione. Una scelta di continuità, maturata dopo valutazioni approfondite e condivise ai vertici del club.

La decisione della dirigenza

L’ex centrocampista dei Red Devils ha già incontrato il direttore esecutivo Omar Beranda. Il confronto ha portato a un’intesa su quasi tutti i punti chiave del progetto. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, ma la strada è ormai tracciata.

Un ritorno che non è una novità

Per Michael Carrick non si tratta di un debutto assoluto. Nel 2021 aveva già guidato il Manchester United come allenatore ad interim per due settimane, chiudendo con due vittorie e un pareggio. Un rendimento che aveva lasciato segnali positivi nello spogliatoio e nella dirigenza.

L’esperienza al Middlesbrough

Dopo l’esperienza a Old Trafford, Carrick ha intrapreso il percorso da primo allenatore al Middlesbrough, portando il club ai play-off di Championship nel 2023. La stagione successiva, conclusa al decimo posto, ha però portato alla separazione. Un passaggio che non ha intaccato la stima dello United.

Staff e obiettivi

Nel nuovo corso, Carrick ha chiesto la conferma di Darren Fletcher come assistente. L’obiettivo è chiaro: dare stabilità immediata e riportare il Manchester United competitivo in Champions League, già dalla stagione 2026-27. Una missione complessa, ma coerente con il profilo scelto dal club.