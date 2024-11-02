Manchester United, Amorim: “Avevo tre giorni per decidere”

Raffaele Campo · Pubblicato il 2 Novembre 2024 · Aggiornato il 3 Novembre 2024

MANCHESTER UNITED AMORIM – In occasione della conferenza stampa, Ruben Amorim ha ripercorso le tappe che in pochissimi giorni lo hanno portato a passare al Manchester United, di cui dal 10 novembre sarà l’allenatore.

Così il portoghese: “Una decisione che cambierebbe radicalmente la mia vita. Ho avuto altre opportunità. Il presidente e Viana possono confermarlo. Non è la prima o la seconda volta che mi viene chiesto. La mia scelta era di andare subito perché mi è stato detto che era adesso o mai più e dovevo fare la mia scelta. Avevo tre giorni per decidere.

Dopo lo Sporting, volevo il Manchester. C’è un momento in cui devo fare un passo avanti. È stato difficile. Dovevo farlo“.

MANCHESTER UNITED AMORIM – Poi: “Mi hanno detto che se rifiutavo ora, tra sei mesi non avrei avuto più l’opportunità, e sapevo che tra sei mesi avrei lasciato lo Sporting. Non volevo pentirmi di non aver preso questa decisione. So che è stato triste per i tifosi dello Sporting. Ho dato tutto quello che potevo allo Sporting. Amo questo club, la gente e lo staff, ma ho dovuto prendere una decisione“.

