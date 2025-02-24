Manchester United, 17,5 milioni per l’addio di Ten Hag e Ashworth

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 24 Febbraio 2025 · Aggiornato il 24 Febbraio 2025

Lo United spende 17,5 milioni per liquidare Ten Hag e il suo staff

Il Manchester United ha versato circa 17,5 milioni di euro per l’esonero dell’allenatore Erik ten Hag, dei suoi collaboratori e del direttore sportivo Dan Ashworth.

Secondo le cifre pubblicate dal club inglese il 19 febbraio, il pagamento si è suddiviso in 12,5 milioni di euro per il tecnico olandese e il suo staff, mentre altri 5 milioni sono stati destinati alla risoluzione del contratto di Ashworth.

Bilancio in rosso: perdite per oltre 33 milioni di euro

Questi “oneri straordinari” hanno contribuito a un passivo di 33,4 milioni di euro nel quarto trimestre del 2024. In una nota ufficiale, il Manchester United ha spiegato che tali spese sono legate ai “costi associati alla partenza dell’ex allenatore della prima squadra Erik ten Hag e di vari membri del team dirigenziale”.

L’esonero di Ten Hag è arrivato a ottobre, appena tre mesi dopo il rinnovo del suo contratto fino al 2026, quando i Red Devils navigavano in una deludente 14ª posizione in Premier League.

Amorim non convince, lo United rischia la retrocessione

Nemmeno il portoghese Ruben Amorim, subentrato a novembre, è riuscito a risollevare la squadra. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Tottenham, il Manchester United è scivolato al 15° posto in classifica, con West Ham e Wolves uniche squadre a separarlo dalla zona retrocessione.

Tagli e misure drastiche: Ratcliffe sotto accusa

Per ridurre le perdite finanziarie, il nuovo proprietario Jim Ratcliffe ha adottato una politica di austerità che ha scatenato la rabbia dei tifosi. Tra le misure più contestate:

Il licenziamento di 200 dipendenti;

L’aumento del prezzo dei biglietti;

La risoluzione del contratto di “ambasciatore” dell’ex allenatore Alex Ferguson, che valeva 2,4 milioni di euro all’anno.

Un clima teso e un club in crisi: il Manchester United si trova ora a un bivio cruciale, con il rischio di scrivere una delle pagine più nere della sua gloriosa storia.

