Manchester United: 120 milioni per Amorim e assalto a Eichhorn
Il Manchester United ha imboccato la strada della risalita e intende percorrerla a fondo. L’amministrazione del club è determinata a sostenere senza riserve il proprio tecnico, Ruben Amorim, confermando una fiducia che inizia a dare i primi frutti.
La riscossa dei Red Devils punta alla Champions
La squadra, infatti, vive un momento positivo ed è la prima volta nella stagione che resta imbattuta per cinque turni consecutivi. Questo exploit ha portato i Red Devils al settimo posto, a un solo punto dal quarto posto, obiettivo primario per il ritorno in Champions League. Per centrare il target, la società è pronta a stanziare un budget di circa 120 milioni di euro per la sessione invernale di calciomercato, mettendo a disposizione di Amorim risorse importanti per rafforzare l’organico.
Il gioiellino tedesco nel mirino
Tra i nomi in cima alla lista delle priorità c’è quello di Kenneth Eichhorn, sedicenne talento del Hertha Berlino. Il centrocampista tedesco è considerato una delle promesse più interessanti del calcio continentale, e il Manchester United è pronto a entrare in una gara serrata con colossi come Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La sua clausola rescissoria, stimata tra le 8,8 e le 10,5 milioni di sterline, rende l’operazione accessibile per un investimento sul futuro. Una scommessa che il club di Manchester sembra intenzionato a fare.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League