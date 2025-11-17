Manchester United: 120 milioni per Amorim e assalto a Eichhorn

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Il Manchester United ha imboccato la strada della risalita e intende percorrerla a fondo. L’amministrazione del club è determinata a sostenere senza riserve il proprio tecnico, Ruben Amorim, confermando una fiducia che inizia a dare i primi frutti.

La riscossa dei Red Devils punta alla Champions

La squadra, infatti, vive un momento positivo ed è la prima volta nella stagione che resta imbattuta per cinque turni consecutivi. Questo exploit ha portato i Red Devils al settimo posto, a un solo punto dal quarto posto, obiettivo primario per il ritorno in Champions League. Per centrare il target, la società è pronta a stanziare un budget di circa 120 milioni di euro per la sessione invernale di calciomercato, mettendo a disposizione di Amorim risorse importanti per rafforzare l’organico.

Il gioiellino tedesco nel mirino

Tra i nomi in cima alla lista delle priorità c’è quello di Kenneth Eichhorn, sedicenne talento del Hertha Berlino. Il centrocampista tedesco è considerato una delle promesse più interessanti del calcio continentale, e il Manchester United è pronto a entrare in una gara serrata con colossi come Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La sua clausola rescissoria, stimata tra le 8,8 e le 10,5 milioni di sterline, rende l’operazione accessibile per un investimento sul futuro. Una scommessa che il club di Manchester sembra intenzionato a fare.

