Manchester City su Lucumí: emergenza difesa. I possibili scenari
Emergenza difensiva e priorità di mercato
Il Manchester City accelera sul mercato per far fronte a una situazione difensiva diventata improvvisamente critica: in questo contesto prende quota il nome di Jhon Lucumí, centrale del Bologna e punto fermo della Serie A. Il club inglese ha già avviato contatti esplorativi, consapevole della necessità di intervenire in tempi rapidi per garantire alternative affidabili a Pep Guardiola nella seconda parte di stagione.
Concorrenza e incastri europei
La pista Lucumí si intreccia con altri tavoli aperti. Il Manchester City segue con attenzione anche Marc Guehi, ma la forte concorrenza di Liverpool e Bayern Monaco rende l’operazione complessa. Da qui la valutazione concreta del profilo colombiano, ritenuto più accessibile e già pronto per il salto in Premier League.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
La posizione del Bologna
Il Bologna preferirebbe rimandare qualsiasi discorso all’estate. Vincenzo Italiano considera Lucumí centrale nel progetto tecnico e una cessione a gennaio rischierebbe di compromettere l’equilibrio della squadra. Tuttavia, il contratto del difensore scade a giugno 2027 e il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare.
La scelta del calciatore
L’entourage di Jhon Lucumí attende la prossima mossa del Manchester City. Il difensore colombiano non chiude alla possibilità di trasferirsi a Manchester, consapevole di trovarsi davanti a un’occasione di primo piano. La sensazione è che molto dipenderà dalla tempistica e dalla determinazione del club inglese nel trasformare l’interesse in un’offerta concreta.