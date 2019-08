Manchester City multa Fifa: irregolarità relative al trasferimento di minori

MANCHESTER CITY MULTA FIFA – Il Manchester City è stato multato dalla FIFA per irregolarità nel trasferimento di calciatori minorenni. I Citizens temevano nel blocco del mercato, proprio come capitato al Chelsea – sanzionato nello scorso febbraio – che non potrà acquistare calciatori per tutta la stagione.

MANCHESTER CITY MULTA FIFA – Ad annunciarlo è stata la stessa FIFA attraverso un comunicato ufficiale:

“La Commissione Disciplinare della FIFA ha sanzionato il club inglese del Manchester City per irregolarità relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori sotto i 18 anni. Il Manchester City ha violato, tra gli altri, l’articolo 19 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori. La Commissione Disciplinare ha preso in considerazione il fatto che il Manchester City ha ammesso le proprie responsabilità; sanzionando il club con una multa di 370000 franchi svizzeri (275000 euro circa, ndr)”.

