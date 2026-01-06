Manchester City, infortuni multipli in difesa, Guardiola va avanti: la situazione
Infortuni in difesa per il Manchester City
Vigilia dell’impegno della ventunesima giornata di Premier League del Manchester City contro il Brighton e Pep Guardiola costretto causa infortuni in questa fase della stagione a fare a meno di tre giocatori importanti nel reparto difensivo.
Dopo l’infortunio di Josko Guardiol, costretto all’operazione alla caviglia, segue quello di Ruben Dias che per un problema al tendine sarà assente dalle quattro alle sei settimane, come conferma il manager degli inglesi.
A questi, va aggiunto il precedente e non nuovo infortunio di John Stones, ancora “non pronto per le prossime gare”, come sottolineato dal tecnico spagnolo.
Non poche le partite sul calendario: in questo mese, anche FA Cup e Coppa di Lega. A fine gennaio, torna anche la Champions League.
Il City è secondo in classifica insieme all’Aston Villa, cinque punti dietro l’Arsenal capolista.