Manchester City in emergenza: Guehi obiettivo chiave per la difesa

Il Manchester City ha acceso i riflettori sul mercato invernale. Il pareggio contro il Chelsea ha reso evidente una fragilità che Pep Guardiola non può più ignorare. La difesa è in piena emergenza e il tempo stringe.

Emergenza difensiva all’Etihad

Gli infortuni di Josko Gvardiol e Rúben Dias, sommati alla lunga assenza di John Stones, hanno svuotato il reparto arretrato dei campioni della Premier League. La coperta è corta, e lo staff tecnico lo sa. Servono certezze immediate, non scommesse da sviluppare nel tempo.

Guehi profilo ideale per Guardiola

Il nome in cima alla lista è quello di Marc Guehi, capitano del Crystal Palace. Venticinque anni, leadership riconosciuta e piena conoscenza dei ritmi della Premier League. Il suo contratto scade in estate e questo apre scenari complessi. Il Manchester City vede in lui il difensore capace di dare ordine, letture pulite e affidabilità nei duelli.

Il dilemma del Crystal Palace

Per il Crystal Palace la situazione è delicata. Cedere ora il proprio leader difensivo significa indebolirsi, ma il rischio di perderlo a parametro zero è concreto. Il club londinese valuta, consapevole che un’offerta forte potrebbe diventare difficile da rifiutare.

Concorrenza europea e fattore tempo

Il Manchester City non è solo. Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco osservano con attenzione. Il vantaggio degli Sky Blues è l’urgenza. Quando Guardiola chiama, la necessità può trasformarsi in decisione.

Le prossime ore diranno se l’assalto sarà definitivo. Una cosa è certa: per il Manchester City, Marc Guehi non è più un’opzione. È una priorità.