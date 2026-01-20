Manchester City-Guehi, è ufficiale: la nota del club

Il Manchester City ha ufficializzato il secondo colpo di questo mercato invernale. Dopo l’arrivo di Semenyo infatti, i Citizens hanno ufficializzato l’arrivo di Marc Guehi dal Crystal Palace: il centrale inglese arriva nella sponda blu di Manchester per 25 milioni di euro, cifra sicuramente inferiore rispetto al valore del giocatore, dovuta alla scadenza del contratto fissata per giugno 2026.

Un rinforzo quasi obbligato per la squadra allenata da Pep Guardiola che sta passando un periodo di emergenza numerica in difesa: pilastri come Ruben Dias, Gvardiol e Stones sono fermi ai box e il solo rientro dal prestito al Watford di Max Alleyne non basta a colmare le lacune della retroguardia dei Citizens.

MANCHESTER CITY, UFFICIALE L’ARRIVO GUEHI DAL CRYSTAL PALACE: IL COMUNICATO

Questo il comunicato pubblicato dal club di Manchester tramite i propri canali ufficiali: “Il Mancheste City è lieto di annunciare la firma di Marc Guehi su un contratto della durata di 5 anni e mezzo. Il nazionale inglese di 25 anni ha sottoscritto un accordo fino a giugno 2031. E’ il secondo acquisto del club in questa finestra di mercato di gennaio dopo l’arrivo dal Bournemouth di Antoine Semenyo. Un difensore di enorme talento, nelle ultime stagioni Guehi si è affermato come uno dei difensori più performanti del campionato inglese dopo gli ultimi quattro anni e mezzo al Crystal Palace”.