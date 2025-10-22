Manchester City, atteso il verdetto sul caso delle 115 violazioni
Il “processo del secolo” della Premier League entra nel vivo
Il Manchester City è a un passo dal verdetto definitivo sulle 115 violazioni finanziarie contestate dalla Premier League. L’inchiesta, iniziata nel 2018 e conclusa nel 2023, ha esaminato bilanci e sponsorizzazioni legate a Etihad Airways e al City Football Group, accusati di aver gonfiato artificialmente i ricavi. Il procedimento, definito dai media britannici come “il processo del secolo”, è entrato nella fase conclusiva e, secondo The Independent, la decisione è attesa entro la fine di ottobre.
Possibili sanzioni e strategie legali
In caso di condanna, il Manchester City potrà ricorrere in appello, ma il rischio resta elevato: la commissione disciplinare potrebbe imporre penalizzazioni in classifica, divieti di mercato o persino l’esclusione temporanea dalla Premier League. Fonti del The Sun rivelano che il club ha già speso oltre 50 milioni di sterline in spese legali, affidandosi a uno dei principali studi londinesi per la difesa.
Un caso che scuote il calcio inglese
L’indagine nacque dopo le rivelazioni di Der Spiegel e Football Leaks, che denunciarono presunti flussi di denaro provenienti dagli Emirati Arabi Uniti attraverso sponsor collegati alla proprietà. Il club, guidato da Pep Guardiola, continua a negare ogni illecito e minaccia azioni legali contro la Premier League per danni reputazionali. Il verdetto potrebbe riscrivere gli equilibri del calcio inglese e aprire un precedente storico nella governance sportiva.
