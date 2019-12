Manaj Barcellona, i blaugrana ingaggiano l’ex Inter!

MANAJ BARCELLONA – Il futuro di Rey Manaj, attaccante albanese classe 1997, sarà al Barcellona. Gli azlugrana hanno infatti definito l’ingaggio dell’ex Inter, dall’estate 2018 all’Albacete.

Così riferisce “Sky Sport“: “Dall’Albacete al Barcellona, anche se all’inizio sarà aggregato alla squadra B. E’ fatta per il trasferimento di Rey Manaj, attaccante classe ’97, al club blaugrana a titolo definitivo.

Finora l’ex Inter e Pescara (tra le altre) ha collezionato 9 presenze e 2 gol in LaLiga2 e ora manca solo l’ufficialità del suo passaggio al Barça: firmerà un contratto di 4 anni“.

MANAJ BARCELLONA – Molto promettente era il giocatore di 22 anni ai tempi della Primavera dell’Inter. Non a caso Roberto Mancini, tra novembre 2014 e giugno 2016 sulla panchina nerazzurra, lo aveva convocato e impiegato in diverse occasioni tra le file della prima squadra.

E non a caso nell’estate 2016 Manaj andò in prestito al Pescara, al fine di maturare esperienza e continuità in Serie A. Tuttavia, l’esperienza in Abruzzo non fu affatto felice: 2 gol in 12 presenze e prestazioni molto deludenti. Non a caso a gennaio 2017 si era trasferito in Serie B tra le file di quel Pisa di Gennaro Gattuso.

Successivamente, prima di approdare all’Albacete, si era accasato al Granada, altro club iberico. Ora è pronto per questa nuova esperienza tra la squadra B del club di Bartomeu.