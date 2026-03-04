Malen, l’uomo conteso: Roma e Juve pronte alla sfida

Esplosione Malen: la Roma vuole blindarlo, ma la Juve si è già innamorata

Sei gol in sette partite. Un impatto devastante, che ha trasformato Donyell Malen da scommessa di gennaio a crack assoluto della Serie A. Arrivato in prestito dall’Aston Villa, l’olandese ha letteralmente stregato la Roma, ma non solo. La sua doppietta al Napoli e le prodezze contro Cagliari e Torino hanno acceso i riflettori anche della Juventus, che osserva con crescente interesse.

Il match di campionato tra le due squadre è stato solo l’ultimo atto di una contesa che si preannuncia infuocata per l’estate. Perché Malen piace, eccome. E la Roma dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita e con una clausola di riscatto che vale 25 milioni di euro.

La clausola e il nodo Champions

Il trasferimento di Malen nella capitale è avvenuto con la formula del prestito oneroso, ma il destino del giocatore è legato a doppio filo ai risultati della squadra di Gasperini. Il riscatto, fissato a 25 milioni di euro, diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions League o all’Europa League. Un traguardo che la Roma sta inseguendo su più fronti: attraverso i primi quattro posti in campionato, la vittoria dell’Europa League o, eventualmente, la quinta posizione in Serie A (dipende dal ranking UEFA).

Ma anche senza coppa, Malen resta una priorità assoluta. Il problema è economico: se l’accesso alla massima competizione europea dovesse sfumare, la società giallorossa si troverebbe costretta a fare i conti con risorse limitate. Per trattenere l’olandese, potrebbe essere necessario cedere uno o più big, sacrificando qualche nome importante per fare cassa. Una scelta dolorosa, ma che il club sembra disposto a compiere pur di non perdere un giocatore che ha cambiato volto all’attacco.

L’innamoramento della Juventus

Sull’altro versante, la Juve osserva con attenzione: l’avvio folgorante di Malen non è passato inosservato a Torino, e la partita pareggiata tra le due squadre nell’ultimo turno di campionato ha offerto ulteriori conferme a Spalletti e alla dirigenza bianconera. L’idea di portare l’olandese in bianconero è concreta, ma la consapevolezza che la Roma farà di tutto per trattenerlo rende l’operazione complessa.

La Juventus è “invaghita”, come si dice in questi casi, ma sa che dovrà vedersela con la volontà del giocatore e con la determinazione della società giallorossa. Malen, dal canto suo, si è già ambientato alla perfezione in Italia, dimostrando di non avere problemi a riscattarsi immediatamente dopo una partita a secco.

I numeri di un fenomeno

L’impatto di Malen sulla Serie A è stato semplicemente mostruoso. In sette partite ufficiali ha segnato sei gol, con due doppiette pesantissime contro Cagliari e Napoli. A secco solo contro Milan, Udinese e Cremonese, ma sempre protagonista.

I numeri parlano chiaro: escludendo Lautaro Martinez (primo in classifica marcatori con 14 gol), i secondi classificati (Leao, Douvikas, Hojlund e Nico Paz) hanno segnato appena tre reti in più dell’olandese. Un dato che certifica la portata dell’impatto di Malen in un campionato in cui i cannonieri puri scarseggiano.

Estate di fuoco

La trattativa per Malen sarà uno dei tormentoni dell’estate. Da una parte la Roma, che ha in mano la clausola di riscatto e la priorità assoluta. Dall’altra la Juventus, pronta a inserirsi qualora i giallorossi dovessero vacillare. In mezzo, un giocatore che ha ritrovato sé stesso e che sembra avere le idee chiare: restare in Italia e continuare a stupire.

La parola passa al campo. E alla Champions League. Perché da lì, forse, dipenderà tutto.