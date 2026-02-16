Malen leader della Roma: bonus e gerarchie cambiate

Numeri da primo slot

La Roma ha trovato il suo riferimento offensivo. Donyell Malen è il volto nuovo della squadra di Gian Piero Gasperini e, numeri alla mano, anche uno dei protagonisti assoluti della Serie A in questa fase della stagione.

La doppietta al Maradona contro il Napoli è l’ennesimo segnale. L’ex Borussia Dortmund e Aston Villa ha segnato cinque gol nelle ultime cinque presenze, quattro negli ultimi 180 minuti. Una continuità che pesa in classifica e sposta gli equilibri anche al fantacalcio.

Chi lo ha scelto come scommessa oggi si ritrova un primo slot a tutti gli effetti. Attacca la profondità, calcia con decisione, si muove su tutto il fronte offensivo. E soprattutto è decisivo.

Gerarchie e responsabilità

C’è di più. In attesa del pieno recupero di Paulo Dybala e della miglior versione di Matías Soulé, Malen si è preso anche i rigori. Un dettaglio che, in termini di bonus, cambia le prospettive.

Gasperini lo ha messo al centro del progetto tecnico. La squadra lo cerca, lui risponde con concretezza. Non è solo un momento di forma: è una questione di fiducia e responsabilità.

Oggi la Roma dipende dai suoi gol. E al fantacalcio il suo nome non è più una sorpresa, ma una certezza. Chi ha investito su di lui ha fatto centro. Chi lo ha lasciato andare, probabilmente, se ne sta già pentendo.