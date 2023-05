Maldini a Muschio Selvaggio – Intervistato a Muschio Selvaggio, celebre podcast online del cantante Fedez, l’attuale direttore dell’area tecnica del Milan e leggenda assoluta del club ha parlato di tanti temi, tra cui quello, delicato, della questione stadio. Alla domanda su cosa gioverebbe di più al Milan e alla città di Milano in termini economici, ha risposto: “Se vogliamo vivere di ricordi restiamo a San Siro. La storia la fanno i giocatori. È uno stadio che è cambiato tanto, non è più quello che è stato costruito 80 anni fa. Ma possiamo andare avanti a vivere di ricordi? Oppure costruiamo un nuovo stadio moderno che ci permetta di aumentare i ricavi? Non è possibile non cogliere un’occasione del genere”.

Maldini a Muschio Selvaggio – L’ex capitano rossonero e della Nazionale ha anche risposto ad alcune domande circa la rivalità cittadina tra Milan e Inter, specie dopo il doppio confronto in Champions League, che inevitabilmente lascerà ancora strascichi per molto tempo, vista l’importanza della doppia sfida terminata a favore degli uomini di Inzaghi: “C’è massimo rispetto, ma non è una cosa solo mia. Quando è arrivato Nesta dalla Lazio mi chiese quali erano i ristoranti in cui poteva andare e quali no, perché a Roma è così. Gli dissi che poteva andare dove voleva. C’è un antagonismo sano tra le due squadre”.

