Malagò: “Var? Ho sempre difeso la tecnologia”

A margine dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo del settore giovanile del Genoa sono intervenute le maggiori istituzioni. Dal sindaco di Genova Bucci passando per Giovanni Malagò, presidente del Coni, che a Tmw ha parlato di molti argomenti, in primis la riforma dello sport:

“Non è una mia riforma e non l’ho considerata tale, c’è una legge e la mia opinione in merito la conoscete, è pubblica. Non è cosa che il mondo dello sport ha ritenuto giusta”

Malagò ha poi parlato del Var dopo le polemiche post Fiorentina Inter:

“Ho sempre difeso la tecnologia, gli episodi mi sembrano sempre meno e che vengono sempre evidenziati. L’obiettivo è arrivare in un mondo perfetto in cui nessuno avrà nulla da dire, ma dietro lo schermo un occhio umano deve comunque esserci”