Mainoo verso il Napoli: Conte punta il talento dello United

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Mainoo apre al Napoli: Conte pronto ad accoglierlo a gennaio

Il Napoli accelera sul mercato invernale: secondo fonti inglesi, il centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, sarebbe disposto a trasferirsi in Serie A, con la formula del prestito. Il club partenopeo, guidato da Antonio Conte, è determinato a chiudere l’operazione e ha già ottenuto il via libera del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il tecnico salentino considera Mainoo l’erede ideale di Stanislav Lobotka, e avrebbe già promesso al giovane inglese un ruolo da titolare al fianco di Scott McTominay e Billy Gilmour. L’accordo proposto prevede un prestito con diritto di riscatto e copertura totale dello stipendio del giocatore da parte del Napoli.

Lo United frena: Amorim chiede un sostituto prima dell’addio

All’Old Trafford, la posizione dell’allenatore Ruben Amorim è chiara: Mainoo potrà partire solo se arriverà un nuovo centrocampista. Tra i profili valutati figura Elliot Anderson del Nottingham Forest, ma i tempi dell’operazione restano incerti.

Nel frattempo, anche Tottenham, Newcastle e Manchester City monitorano la situazione, pur riconoscendo al Napoli un vantaggio concreto nella corsa al talento ventenne.

Secondo quanto riportato dal Sun, lo stesso McTominay, oggi elemento chiave nello scacchiere di Conte, avrebbe consigliato al club di puntare su Mainoo, definendolo un profilo perfetto per il calcio intenso e verticale del tecnico leccese.

