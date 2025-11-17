Mainoo valuta l’addio: United sotto pressione sul mercato

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Novembre 2025

Il futuro di Mainoo entra in zona critica

La stagione di Kobbie Mainoo non ha preso la direzione che il centrocampista si aspettava. Lo spazio in prima squadra resta limitato e, secondo fonti vicine allo United, cresce la convinzione che il giocatore possa spingere per una cessione. Il club vorrebbe trattenerlo e concedergli nuove occasioni, ma la sensazione dello staff tecnico è che il tempo stia diventando un fattore pesante.

La posizione dello United sui prestiti

A Old Trafford prevale la linea secondo cui i prestiti portano benefici modesti. La dirigenza preferirebbe evitare soluzioni temporanee, ma questa rigidità potrebbe presto essere messa alla prova. La situazione si complica perché anche altri giocatori chiedono chiarezza.

Il caso Zirkzee e il mercato attorno allo United

Joshua Zirkzee è nel mirino della Roma, pronta a una proposta con diritto di riscatto. Intanto lo United valuta un possibile ingresso in prestito di Conor Gallagher dal Chelsea. Se Zirkzee dovesse partire, si aprirebbe la ricerca di un attaccante esperto da inserire subito in rosa.

Chelsea e Napoli osservano Mainoo

Il Chelsea ha riallacciato i contatti con i Red Devils, spinto anche dai problemi fisici ricorrenti di Romeo Lavia. Il dubbio è capire se a Stamford Bridge Mainoo avrebbe davvero più continuità. Anche il Napoli segue la pista con attenzione, consapevole che il centrocampista rappresenta un profilo di prospettiva immediatamente spendibile.

Gli scenari per il centrocampo del futuro

Lo United vuole acquistare due centrocampisti destinati a raccogliere l’eredità di Casemiro e Bruno Fernandes. La fiducia in Mainoo e in Manuel Ugarte appare limitata. Carlos Baleba rimane fuori portata, mentre Elliot Anderson e Adam Wharton sono le piste più concrete in Premier League.

